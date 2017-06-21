Чейз Кэри: Календарь Формулы-1 сезона 2018 года сделан с учетом матчей ЧМ-2018
Исполнительный директор Формулы-1 Чейз Кэри заявил, что
календарь сезона 2018 года сделан с учетом чемпионата мира по футболу, который
пройдет в России.
«В календаре довольно уникальное нововведение – гонки будут
проходить три недели подряд. Отчасти это связано с тем, что игры чемпионата
мира по футболу проходят днем, и организаторам Гран-при было бы сложно провести
гонку в тот же день, что и финал чемпионата.
Мы обсуждали это с командами, поскольку с уважением
относимся к нагрузкам, которые испытывают сотрудники, однако им под силу с этим
справиться, поскольку все эти три гонки пройдут в Европе», - приводит слова
Кэри F1news.ru.
Стоит отметить, что строенные гонки пройдут впервые в новейшей истории Формулы-1. Гонки Гран-при Франции, Австрии и Великобритании состоятся 24 июня, 1 июля и 8 июля соответственно, тогда как матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля.