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Чейз Кэри: Календарь Формулы-1 сезона 2018 года сделан с учетом матчей ЧМ-2018

Источник:  F1news.ruКомментарии

Исполнительный директор Формулы-1 Чейз Кэри заявил, что календарь сезона 2018 года сделан с учетом чемпионата мира по футболу, который пройдет в России.

«В календаре довольно уникальное нововведение – гонки будут проходить три недели подряд. Отчасти это связано с тем, что игры чемпионата мира по футболу проходят днем, и организаторам Гран-при было бы сложно провести гонку в тот же день, что и финал чемпионата.

Мы обсуждали это с командами, поскольку с уважением относимся к нагрузкам, которые испытывают сотрудники, однако им под силу с этим справиться, поскольку все эти три гонки пройдут в Европе», - приводит слова Кэри F1news.ru.

Стоит отметить, что строенные гонки пройдут впервые в новейшей истории Формулы-1. Гонки Гран-при Франции, Австрии и Великобритании состоятся 24 июня, 1 июля и 8 июля соответственно, тогда как матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля.

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