Глава Международной федерации самбо: Для развития самбо никто не сделал больше, чем Емельяненко

Глава Международной федерации самбо Василий Шестаков рассказал о вкладе Федора Емельяненко, Олега Тактарова и Хабиба Нурмагомедова в развитие самбо.

«Для развития самбо никто не сделал больше, чем Федор, - цитирует Шестакова «Лента.Ру». Да, сейчас он увлечен ММА, но он официально является послом Международной федерации самбо в мире и участвует в мероприятиях, когда надо.

Огромный вклад в развитие самбо внесли такие люди как Олег Тактаров и Хабиб Нурмагомедов. Они выходят на бои в куртках с надписью «самбо», позиционируют себя как чемпионы мира по этому виду спорта. Люди это замечают и начинают интересоваться нашим видом.

Один из последних турниров, транслировавшийся на странице ФИАС в Facebook, собрал больше 300 тысяч просмотров, большинство из них — иностранцы. Это лишний раз доказывает, что самбо пользуется популярностью во всем мире».