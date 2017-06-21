Глава Международной федерации самбо: Для развития самбо никто не сделал больше, чем Емельяненко
Глава Международной федерации самбо Василий Шестаков рассказал
о вкладе Федора Емельяненко, Олега Тактарова и Хабиба Нурмагомедова в развитие самбо.
«Для развития самбо никто не сделал больше, чем Федор, -
цитирует Шестакова «Лента.Ру». Да, сейчас он увлечен ММА, но он
официально является послом Международной федерации самбо в мире и участвует в
мероприятиях, когда надо.
Огромный вклад в развитие самбо внесли такие люди как Олег
Тактаров и Хабиб Нурмагомедов. Они выходят на бои в куртках с надписью «самбо»,
позиционируют себя как чемпионы мира по этому виду спорта. Люди это замечают и
начинают интересоваться нашим видом.
Один из последних турниров, транслировавшийся на странице
ФИАС в Facebook, собрал больше 300 тысяч просмотров, большинство из них —
иностранцы. Это лишний раз доказывает, что самбо пользуется популярностью во
всем мире».