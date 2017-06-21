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Геннадий Орлов выбран президентом Российской ассоциации спортивных комментаторов

Источник:  «Собеседник»Комментарии

В здании Олимпийского комитета России прошла презентация Российской ассоциации спортивных комментаторов (РАСК), президентом которой стал Геннадий Орлов, сообщает «Собеседник».

Организация видит своей целью моральную и материальную поддержку коллег по «цеху», а также воспитание новых кадров.

Отвечая на вопрос о востребованности профессии комментатора в условиях, когда на телевидении существует только один спортивный канал, Геннадий Орлов ответил: «Во-первых, есть интернет, который дает огромное количество возможностей делать спортивные сюжеты, репортажи, комментировать и так далее.

Да, право на картинку — это серьезная история, но всегда же есть местный спорт. Есть много спорта в той же Московской области. Я 15 лет заведую кафедрой футбола в Университете имени Лесгафта. После выпуска по профессии идут работать только до 15 процентов специалистов. И это мировая статистика. Вы посмотрите на прием во ВГИК, ГИТИС и «Щуку» — 800 человек на место. А где им всем работать? Сколько режиссеров из них получится?».

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