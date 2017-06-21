Геннадий Орлов выбран президентом Российской ассоциации спортивных комментаторов
В здании Олимпийского комитета России прошла презентация
Российской ассоциации спортивных комментаторов (РАСК), президентом которой стал
Геннадий Орлов, сообщает «Собеседник».
Организация видит
своей целью моральную и материальную поддержку коллег по «цеху», а также
воспитание новых кадров.
Отвечая на вопрос о востребованности профессии комментатора
в условиях, когда на телевидении существует только один спортивный канал,
Геннадий Орлов ответил: «Во-первых, есть интернет, который дает огромное
количество возможностей делать спортивные сюжеты, репортажи, комментировать и
так далее.
Да, право на картинку — это серьезная история, но всегда же
есть местный спорт. Есть много спорта в той же Московской области. Я 15 лет
заведую кафедрой футбола в Университете имени Лесгафта. После выпуска по
профессии идут работать только до 15 процентов специалистов. И это мировая
статистика. Вы посмотрите на прием во ВГИК, ГИТИС и «Щуку» — 800 человек на
место. А где им всем работать? Сколько режиссеров из них получится?».