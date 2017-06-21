«Торпедо» (Кутаиси) ушло с молотка за 125 тысяч долларов
Источник: Sputnik.byКомментарии
Футбольный клуб «Торпедо» (Кутаиси) продан на аукционе за
125 тысяч долларов, сообщает «Спутник».
Владельцем клуба стала компания International Soccer House,
которая по условиям аукциона должна будет вложить в клуб в текущем году 207
тысяч долларов, а в 2018 — 622 тысячи.
Напомним, «Торпедо» официально был зарегистрирован в
1946 году. В 1948-1958 годах клуб
участвовал в первенстве Грузии и в 1949 году выиграл титул чемпиона Республики.
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