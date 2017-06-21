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«Торпедо» (Кутаиси) ушло с молотка за 125 тысяч долларов

Источник:  Sputnik.byКомментарии

Футбольный клуб «Торпедо» (Кутаиси) продан на аукционе за 125 тысяч долларов, сообщает «Спутник».

Владельцем клуба стала компания International Soccer House, которая по условиям аукциона должна будет вложить в клуб в текущем году 207 тысяч долларов, а в 2018 — 622 тысячи.

Напомним, «Торпедо» официально был зарегистрирован в 1946 году.  В 1948-1958 годах клуб участвовал в первенстве Грузии и в 1949 году выиграл титул чемпиона Республики.

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