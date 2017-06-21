«Торпедо» (Кутаиси) ушло с молотка за 125 тысяч долларов

Футбольный клуб «Торпедо» (Кутаиси) продан на аукционе за 125 тысяч долларов, сообщает «Спутник».

Владельцем клуба стала компания International Soccer House, которая по условиям аукциона должна будет вложить в клуб в текущем году 207 тысяч долларов, а в 2018 — 622 тысячи.

Напомним, «Торпедо» официально был зарегистрирован в 1946 году. В 1948-1958 годах клуб участвовал в первенстве Грузии и в 1949 году выиграл титул чемпиона Республики.