Форвард «Кубани» Житнев на правах аренды перешел в «Сибирь»
Источник: ФК «Кубань»Комментарии
Нападающий «Кубани» Максим Житнев на правах аренды проведет
следующий сезон в составе «Сибири».
«Футбольный клуб
«Кубань» желает Максиму спортивных успехов и будет внимательно следить за его
выступлениями в составе новосибирцев», - говорится на официальном сайте краснодарской
команды.
В минувшем сезоне Житнев провел в составе «Кубани» 20 матчей, в которых забил два мяча и отдал три голевые передачи.
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