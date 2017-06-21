Форвард «Кубани» Житнев на правах аренды перешел в «Сибирь»

Нападающий «Кубани» Максим Житнев на правах аренды проведет следующий сезон в составе «Сибири».

«Футбольный клуб «Кубань» желает Максиму спортивных успехов и будет внимательно следить за его выступлениями в составе новосибирцев», - говорится на официальном сайте краснодарской команды.

В минувшем сезоне Житнев провел в составе «Кубани» 20 матчей, в которых забил два мяча и отдал три голевые передачи.

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