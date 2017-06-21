Глава Международной федерации самбо: Сборная по самбо выступит на ЧМ по футболу не хуже футболистов

Глава Международной федерации самбо Василий Шестаков заявил, что сборная России по самбо выступит на чемпионате мира по футболу не хуже футболистов.

«Я вообще убежден, что наша сборная по самбо выступит на чемпионате мира по футболу ничуть не хуже самих футболистов, - приводит слова Шестакова «Лента.Ру». На всех соревнованиях они играют, боясь получить травму. Конечно, хочется, чтобы в стране был футбол. Но невозможно смотреть без слез на то, как игроки проигрывают. Сразу пропадает настроение, ничего не хочется делать.

Я для себя давно сделал вывод. Я смотрю только крупные турниры, но понимаю, что дальше первого раунда они никуда не пройдут. Внутреннее первенство совсем не смотрю. Там вообще выступают дворовые команды. Мы точно так же играли, только нам за это денег не платили».