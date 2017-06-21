«Бока Хуниорс» в 32-й раз стал победителем чемпионата Аргентины

Футбольный клуб «Бока Хуниорс» досрочно стал чемпионом Аргентины благодаря поражению ближайшего преследователя «Банфилда» в матче с «Сан-Лоренсо» (0:1).

«Бока Хуниорс» за два матча до конца чемпионата имеет 59 очков в активе, а у «Банфилда» 54 балла и одна игра в запасе. Третье и четвертое место с 52 очками делят «Ривер Плейт» и «Сан-Лоренцо», которые имею шансы побороться за серебряные медали.

Стоит отметить, что «Бока» в 32-й раз в истории становится победителем аргентинской Примеры.