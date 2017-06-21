«Бока Хуниорс» в 32-й раз стал победителем чемпионата Аргентины
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Футбольный клуб «Бока Хуниорс» досрочно стал чемпионом
Аргентины благодаря поражению ближайшего преследователя «Банфилда» в матче с «Сан-Лоренсо»
(0:1).
«Бока Хуниорс» за два матча до конца чемпионата имеет 59 очков в активе, а у «Банфилда» 54 балла и одна игра в запасе. Третье и четвертое место с 52 очками делят «Ривер Плейт» и «Сан-Лоренцо», которые имею шансы побороться за серебряные медали.
¡Hoy juega #Boca! ¡Hoy juega el CAMPEÓN! pic.twitter.com/WBYrrqvWR4— 🏆 Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) 21 июня 2017 г.
Стоит отметить, что «Бока» в 32-й раз в истории становится
победителем аргентинской Примеры.
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