Россия – Португалия. Начало текстовой трансляции в 18:00 (мск)

В матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций сборная России сыграет с командой Португалии.

Встреча пройдет на поле «Открытие Арены» в Москве и начнется в 18:00 по местному времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Россия, обыгравшая в первом туре Новую Зеландию (2:0), возглавляет группу А с тремя очками, а португальцы, сыгравшие с мексиканцами вничью (2:2), делят с ними же вторую строчку, имея в активе по одному баллу.

Напомним, в последний раз россияне встречались с португальцами в рамках товарищеского матча в ноябре 2015 года, тогда под руководством Леонида Слуцкого сборная России одержала победу со счетом 1:0.