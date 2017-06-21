Россия – Португалия. Начало текстовой трансляции в 18:00 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций
сборная России сыграет с командой Португалии.
Встреча пройдет на поле «Открытие Арены» в Москве и начнется
в 18:00 по местному времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого
противостояния.
Россия, обыгравшая в первом туре Новую Зеландию (2:0), возглавляет
группу А с тремя очками, а португальцы, сыгравшие с мексиканцами вничью (2:2),
делят с ними же вторую строчку, имея в активе по одному баллу.
Напомним, в последний раз россияне встречались с португальцами в рамках товарищеского матча в ноябре 2015 года, тогда под руководством Леонида Слуцкого сборная России одержала победу со счетом 1:0.
Матч
Место и дата
21 июня 18:00, Спартак, Текстовая трансляция
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