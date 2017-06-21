Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Гаске- : -Томич
Футбол  Краснодар- : -Черноморец
Футбол  Зенит- : -ЦСКА София
Футбол  Кайрат- : -Ордабасы
Футбол  Россия- : -Португалия
Футбол  Мексика- : -Новая Зеландия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Россия – Португалия. Начало текстовой трансляции в 18:00 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций сборная России сыграет с командой Португалии.

Встреча пройдет на поле «Открытие Арены» в Москве и начнется в 18:00 по местному времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Россия, обыгравшая в первом туре Новую Зеландию (2:0), возглавляет группу А с тремя очками, а португальцы, сыгравшие с мексиканцами вничью (2:2), делят с ними же вторую строчку, имея в активе по одному баллу.

Напомним, в последний раз россияне встречались с португальцами в рамках товарищеского матча в ноябре 2015 года, тогда под руководством Леонида Слуцкого сборная России одержала победу со счетом 1:0.

Матч

Россия - Португалия

Место и дата

21 июня 18:00, Спартак, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Глава Международной федерации самбо: Сборная по самбо выступит на ЧМ по футболу не хуже футболистовГлава Международной федерации самбо Василий Шестаков заявил, что сборная России по самбо выступит на чемпионате мира по футболу не хуже футболистов.Санчес и Видаль поблагодарили футболистов «Строгино» за помощь в тренировкахЛидеры сборной Чили Артуро Видаль и Алексис Санчес поблагодарили футболистов клуба второго дивизиона «Строгино» за помощь в тренировках во время Кубка конфедераций, об этом рассказал президент Федерации футбола Чили Артуро Салах.Рыбка сделала прогноз на матч Россия – ПортугалияРыбка сделала прогноз на матч Россия – ПортугалияИногда предсказатели могут ошибиться. Рыбка Зося это уже доказала в первом туре Кубка конфедераций.«Смолов – просто зверь!» Взгляд из Португалии на матч с Россией«Смолов – просто зверь!» Взгляд из Португалии на матч с Россией«Советский спорт» рассказывает, что думают в Португалии о предстоящей игре с Россией.Виталий Мутко: Мы не ставим перед собой цель сделать аншлаг на каждом матчеВиталий Мутко: Мы не ставим перед собой цель сделать аншлаг на каждом матчеПрезидент РФС рассказал о готовности сборной России к игре с Португалией, видеоповторах и посещаемости Кубка конфедераций.Виталий Мутко: Будогосский консервативных взглядов, но не он принимает решенияПрезидент Российского футбольного союза Виталий Мутко рассказал, как обстоят дела с внедрением системы видео-рефери в мировом футболе и в чемпионате России, несмотря на сопротивление со стороны главы судейского департамента Андрея Будогосского.Виталий Мутко: На Кубке конфедераций хорошая посещаемость – вы это сами знаетеПрезидент Российского футбольного союза Виталий Мутко рассказал, как стоит относиться к неполной заполняемости трибун на матчах группового этапа Кубка конфедераций.Александр Бубнов: Мой фаворит на Кубке конфедераций – это сборная ЧилиФутбольный эксперт Александр Бубнов назвал фаворита Кубка конфедераций по футболу 2017 года.Александр Бубнов: Сборной России не стоит бояться ПортугалииФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча Кубка конфедераций между сборными России и Португалии.В ФИФА вынесли предупреждение сборной Мексики за гомофобские скандирования болельщиковСборная Мексики получила предупреждение от ФИФА за поведение болельщиков во время матча Кубка конфедераций против сборной Португалии (2:2). Об этом сообщает АР.Паулу Барбоза: Ничья с Россией будет неплохим результатомПаулу Барбоза: Ничья с Россией будет неплохим результатомИзвестный португальский агент Паулу Барбоза рассказал о сборной Португалии перед матчем с Россией на Кубке конфедераций.Шпрыгин: Это цинично – за два часа до матча аннулировать паспорт болельщикаШпрыгин: Это цинично – за два часа до матча аннулировать паспорт болельщикаБывшего главу Всероссийского объединения болельщиков Александра Шпрыгина не пустили на матч открытия Кубка конфедераций.Хуан Карлос Осорио: Индивидуально мексиканские игроки сильнее новозеландцевГлавный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио поделился ожиданиями от матча со сборной Новой Зеландии. Напомним, что командам предстоит сыграть в рамках Кубка конфедераций.Фернанду Сантуш: Мы уже играли со сборной России – готовы к этой командеГлавный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш рассказал, как команда готовится к матчу второго тура кубка конфедераций против сборной России.Пепе: Воспоминания о работе с Бышовцем дороги моему сердцуЗащитник сборной Португалии Пепе признался, что вспоминает период работы с Анатолием Бышовцем с теплотой.В сборной Мексики нет дисциплины?В сборной Мексики нет дисциплины?Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио и полузащитник Эктор Эррера рассказали, как трудно им придется в матче с Новой Зеландией.Хуан Карлос Осорио: Технологии способствуют развитию, и футбол не исключениеГлавный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио рассказал, что он думает об использовании видеоповторов спорных моментов при принятии решений судьями на Кубке конфедераций-2017.Евгений Ловчев: Нужно оставить Роналду без мяча, и он занервничаетНаш обозреватель Евгений Ловчев – о том, как сдержать Роналду в матче Россия – Португалия.Федор Смолов: Свой Криштиану нам не нуженФедор Смолов: Свой Криштиану нам не нуженНападающий сборной России в преддверии матча Кубка конфедераций с Португалией пообщался с журналистами.Никита Симонян: Пора и в чемпионате России вводить систему видеоповторовПервый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян поделился мнением о системе видеоповторов (VAR), которая используется на Кубке конфедераций.
Баскетбол
Владимир Гомельский: Меня восхищают физические данные и выносливость Клайберна
Футбол
«Краснодар» предложил пять миллионов евро «Спортингу» за Медейруша
Футбол
Андрей Червиченко: Китайцы так задрали условия Халку, что его возвращение в «Зенит» невозможно
Футбол
Жонатас: Мы постепенно привыкаем к новым требованиям Бердыева
все новости
Португалия
Португалиякалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика
Кубок конфедераций
Кубок конфедерацийтаблицакалендарьстатистикатексты/новости