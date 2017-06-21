Мексика – Новая Зеландия. Начало текстовой трансляции в 21:00 (мск)

В матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций сборная Мексики сыграет с командой Новой Зеландии.

Встреча пройдет на поле стадиона «Фишт» в Сочи и начнется в 21:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

В группе А лидирует сборная России, обыгравшая в первом туре Новую Зеландию (2:0), а мексиканцы, сыгравшие с португальцами вничью (2:2), делят с ними же вторую строчку, имея в активе по одному баллу.

Напомним, в последний раз новозеландцы встречались с мексиканцами в рамках товарищеского матча в октябре минувшего года. Тогда победу со счетом 2:1 одержала команда Мексики.