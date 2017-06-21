Мексика – Новая Зеландия. Начало текстовой трансляции в 21:00 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций
сборная Мексики сыграет с командой Новой Зеландии.
Встреча пройдет на поле стадиона «Фишт» в Сочи и начнется в
21:00 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого
противостояния.
В группе А лидирует сборная России, обыгравшая в первом туре
Новую Зеландию (2:0), а мексиканцы, сыгравшие с португальцами вничью (2:2),
делят с ними же вторую строчку, имея в активе по одному баллу.
Напомним, в последний раз новозеландцы встречались с мексиканцами в рамках товарищеского матча в октябре минувшего года. Тогда победу со счетом 2:1 одержала команда Мексики.
Матч
Место и дата
21 июня 21:00, Фишт, Текстовая трансляция
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