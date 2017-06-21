Тайгер Вудс лег в больницу, чтобы избавиться от лекарственной зависимости

Знаменитый американский гольфист Тайер Вудс лег в больницу для лечения зависимости от болеутоляющих препаратов, сообщает AP.

В прошлом месяце полиция во Флориде арестовала 41-летнего спортсмена в три часа ночи спящим за рулем. Вудс подозревался в употреблении алкогольных и наркотических веществ, из-за чего провел под стражей более семи часов.

Позже спортсмен был освобожден под личное поручительство. В его крови были обнаружены сильные обезболивающие и успокоительные средства, которые вызывают сонливость.

Сроки и место лечения Тайгера не сообщаются.