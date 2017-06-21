Тайгер Вудс лег в больницу, чтобы избавиться от лекарственной зависимости
Источник: APКомментарии
Знаменитый американский гольфист Тайер Вудс лег в больницу
для лечения зависимости от болеутоляющих препаратов, сообщает AP.
В прошлом месяце полиция во Флориде арестовала 41-летнего
спортсмена в три часа ночи спящим за рулем. Вудс подозревался в употреблении
алкогольных и наркотических веществ, из-за чего провел под стражей более семи
часов.
Позже спортсмен был освобожден под личное поручительство. В
его крови были обнаружены сильные обезболивающие и успокоительные средства,
которые вызывают сонливость.
Сроки и место лечения Тайгера не сообщаются.
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