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Карпин предложил сжечь Будогосского, а Мозгов переходит в «Бруклин». Главные новости утра

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра среды.

Баскетболистки сборной России уступили команде Греции в 1/8 финала Евробаскета.

Футбольный «Краснодар» предложил пять миллионов евро «Спортингу» за полузащитника Юри Медейруша.

Российский центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов в ближайшее время станет игроком «Бруклина».

Футболисты сборной Чили Артуро Видаль и Алексис Санчес поблагодарили игроков «Строгино» за помощь на тренировках. 

Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг турнира в Лондоне.

«Бока Хуниорс» в 32-й раз стал победителем чемпионата Аргентины. 

Грузинское «Торпедо» (Кутаиси) продано на аукционе за 125 тысяч долларов.

Австрийский «Зальцбург» и немецкий «РБ «Лейпциг» допущены к участию в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Жозе Моуринью выступил против возвращения в «Манчестер Юнайтед» нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду.

Знаменитый американский гольфист Тайер Вудс лег в больницу для лечения зависимости от болеутоляющих препаратов.

Календарь Формулы-1 сезона 2018 года сделали с учетом матчей ЧМ-2018.

Видео дня: Промес и Депай записали рэп композицию

Цитата дня: «Предлагаю Будогосского, как и Джордано Бруно, сжечь», - Валерий Карпин.

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