Карпин предложил сжечь Будогосского, а Мозгов переходит в «Бруклин». Главные новости утра
«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра среды.
Баскетболистки сборной России уступили команде Греции в 1/8 финала Евробаскета.
Футбольный «Краснодар» предложил пять миллионов евро «Спортингу» за полузащитника Юри Медейруша.
Российский центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов в ближайшее время станет игроком «Бруклина».
Футболисты сборной Чили Артуро Видаль и Алексис Санчес поблагодарили игроков «Строгино» за помощь на тренировках.
Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг турнира в Лондоне.
«Бока Хуниорс» в 32-й раз стал победителем чемпионата Аргентины.
Грузинское «Торпедо» (Кутаиси) продано на аукционе за 125 тысяч долларов.
Австрийский «Зальцбург» и немецкий «РБ «Лейпциг» допущены к участию в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
Жозе Моуринью выступил против возвращения в «Манчестер Юнайтед» нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду.
Знаменитый американский гольфист Тайер Вудс лег в больницу для лечения зависимости от болеутоляющих препаратов.
Календарь Формулы-1 сезона 2018 года сделали с учетом матчей ЧМ-2018.
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Цитата дня: «Предлагаю Будогосского, как и Джордано Бруно, сжечь», - Валерий Карпин.
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