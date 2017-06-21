«Челси» собирается подписать Левандовски

Тренерский штаб «Челси» нашел замену форварду сборной Испании Диего Косте в немецкой бундеслиге. Об этом сообщает Mirror.

Согласно источнику, наставник «синих» Антонио Конте заинтересован в услугах нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовски.

Отмечается, что игрока сборной Польши не все устраивает в стане своего клуба и он готов рассмотреть вариант с уходом в другую команду.

Ранее стало известно, что Коста покинет лондонский клуб этим летом по инициативе итальянского специалиста.