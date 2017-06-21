Конте надеется заполучить Мареза
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Наставник «Челси» Антонио Конте продолжает работу по усилению состава. Об этом сообщает Evening Standard.
По информации источника, итальянский специалист надеется, что полузащитника «Лестера» Рияд Марез согласится переехать в Лондон.
Отмечается, что помимо «синих», на игрока сборной Алжира претендуют «Монако» и «Арсенал».
Ранее Марез заявил, что точно покинет «Лестер», поскольку минувшим летом договорился о своем трансфере с владельцами клуба.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически