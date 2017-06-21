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Конте надеется заполучить Мареза

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Наставник «Челси» Антонио Конте продолжает работу по усилению состава. Об этом сообщает Evening Standard.

По информации источника, итальянский специалист надеется, что полузащитника «Лестера» Рияд Марез согласится переехать в Лондон.

Отмечается, что помимо «синих», на игрока сборной Алжира претендуют «Монако» и «Арсенал».

Ранее Марез заявил, что точно покинет «Лестер», поскольку минувшим летом договорился о своем трансфере с владельцами клуба.

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