«Уфа» сыграет с «Химками», «Енисеем» и «СКА-Хабаровском» на втором сборе

Как сообщает пресс-служба «Уфы», российский клуб проведет контрольные встречи с «Химками», красноярским «Енисеем» и «СКА-Хабаровском» в рамках второго сбора в подмосковном Новогорске.

Отмечается, что точные даты контрольных матчей на втором сборе, который начался в среду и продлится неделю, станут известны позднее.

Напомним, в рамках первого сбора, который прошел в Уфе с 13 по 20 июня, клуб не проводил товарищеских встреч.

Ранее генеральный директор клуба Шамиль Газизов сообщил, что команда проведет еще один сбор в Австрии.