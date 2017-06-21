«Уфа» сыграет с «Химками», «Енисеем» и «СКА-Хабаровском» на втором сборе
Источник: ФК «Уфа»Комментарии
Как сообщает пресс-служба «Уфы», российский клуб проведет контрольные встречи с «Химками», красноярским «Енисеем» и «СКА-Хабаровском» в рамках второго сбора в подмосковном Новогорске.
Отмечается, что точные даты контрольных матчей на втором сборе, который начался в среду и продлится неделю, станут известны позднее.
Напомним, в рамках первого сбора, который прошел в Уфе с 13 по 20 июня, клуб не проводил товарищеских встреч.
Ранее генеральный директор клуба Шамиль Газизов сообщил, что команда проведет еще один сбор в Австрии.
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