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Александр Ерохин: Сдержать Роналду нужно командной и дисциплинированной игрой

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник сборной России дал комментарий перед матчем со командой Португалии, который состоится сегодня и стартует в 18.00 мск.

«Черчесов сказал, что как только кончилась эта игра, сразу начинается подготовка к следующей. Можно, конечно, немного порадоваться, но в голове уже необходимо держать следующего соперника – Португалию. 

Сдержать Криштиану Роналду нужно прежде всего командной и дисциплинированной игрой. Но в целом мы не зацикливаемся на конкретных игроках. Проблемы Роналду с налоговой службой в Испании? Я уверен, что его эти разговоры сейчас не особо волнуют. Думаю, на такого профессионала, как Роналду, подобного рода давление абсолютно никак не влияет», – цитируют Ерохина «Известия».

Напомним, игра состоится в Москве в рамках 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

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