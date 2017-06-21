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Спортивный директор «Рубина»: Бердыев сказал, что будем играть как «Барселона». Ляпнул, конечно

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Спортивный директор «Рубина» Рустем Сайманов высказался об игре казанского клуба под руководством Курбана Бердыева, а также отметил сильные стороны российского специалиста.

«Мы можем играть в открытый футбол, но при наличии определенных игроков. Если у нас нет быстрых, хороших центральных защитников с первым пасом, то как мы можем играть в открытый футбол? Чтобы получить сразу три гола? У нас должны быть игроки топ-уровня для такого футбола. Поэтому из того, что было, мы то и слепили. И это не совсем закрытый футбол. Крайние защитники ведь играют высоко: когда мы играли с «Атлетико», Филипе Луис вообще играл в штрафной. Я Бекиичу: «А как так? Почему крайний защитник вот тут?» Потом мы играем матч, и я вижу, что Кудряшов находится в той же позиции.

Бердыев очень обучаемый. Когда мы выиграли два чемпионства, то у нас контроля мяча вообще не было. А потом Бердыев сказал, что будем играть как «Барселона». Ляпнул, конечно. Но мы ведь потом наладили контроль, и к нам приезжал «Локомотив», так он мяча вообще не касался. Сычеву Диме было плохо после матча, и он говорил: «Я в жизни столько не бегал». Так и первый тайм с «Твенте». Но никто не дождался, когда придет результат. Нам не хватало сильного нападающего типа Вагнера Лава, который бы вскрывал. Если бы был такой, то мы бы разрывали. Рондон – другой совершенно. Мы всегда мечтали получить такого игрока, как Вагнер. 

Такие нападающие, способные при плотной обороне вскрывать оборону за счет индивидуальных качеств, вообще на вес золота! Он спиной к воротам передачи принимал так, что защитники не знали, что с ним делать, он прямо при приеме мог обыграть, с двух ног бил! Вагнер гениально играл, и Курбан просто мечтал о таком игроке», – цитирует Сайманова «Бизнес online».

Напомним, Бердыев вернулся в «Рубин» этим летом. До этого специалист работал с «Ростовом», который вывел в 1/8 финала Лиги Европы. 

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