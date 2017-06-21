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Роналду заплатит 14 миллионов евро, чтобы избежать тюрьмы

Источник:  Cope.esКомментарии

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду заплатит 14,8 миллиона евро, чтобы избежать тюремного заключения по делу об уклонении от налогов, сообщает Cope.

Согласно источнику, эту сумму капитан сборной Португалии внесет в качестве своеобразного аванса, который послужит смягчающим обстоятельством и заложит основу для последующей сделки со следствием.

Ранее стало известно, что прокуратура Испании возбудила дело в отношении 32-летнего игрока по обвинению в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро в период с 2011 по 2014 год. Утверждается, что португалец использовал созданную в 2010 году «бизнес-структуру» с целью сокрытия своих реальных доходов. 

Накануне стало известно, что 31 июля Криштиану выступит в испанском суде по этому делу.

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