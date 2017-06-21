Роналду заплатит 14 миллионов евро, чтобы избежать тюрьмы

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду заплатит 14,8 миллиона евро, чтобы избежать тюремного заключения по делу об уклонении от налогов, сообщает Cope.

Согласно источнику, эту сумму капитан сборной Португалии внесет в качестве своеобразного аванса, который послужит смягчающим обстоятельством и заложит основу для последующей сделки со следствием.

Ранее стало известно, что прокуратура Испании возбудила дело в отношении 32-летнего игрока по обвинению в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро в период с 2011 по 2014 год. Утверждается, что португалец использовал созданную в 2010 году «бизнес-структуру» с целью сокрытия своих реальных доходов.

Накануне стало известно, что 31 июля Криштиану выступит в испанском суде по этому делу.

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