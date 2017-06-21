Алексис Санчес может заменить Роналду в «Реале»

Мадридский «Реал» готовится к уходу нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.

Как сообщает Don Balon, в случае, если 32-летний форвард решится на переход в другую команду, «сливочные» постараются пригласить нападающего лондонского «Арсенала» Алексиса Санчеса, который ранее выступал за «Барселону».

Ранее сообщалось, что чилиец не может договориться с «пушкарями» о новом контракте. При этом футболист заявил, что хочет выступать за команду, которая будет претендовать на победу в Лиге чемпионов.

СМИ уверяют, что помимо «Реала», на Санчеса претендуют «Манчестер Сити», а также «Челси» и мюнхенская «Бавария».

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