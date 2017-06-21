Аравин перешел в «Сибирь»
Источник: ФК «Сибирь»Комментарии
Бывший защитник «Тосно» Алексей Аравин подписал контракт с «Сибирью», сообщает официальный сайт клуба.
Соглашение защитника с клубом рассчитано на два года.
Напомним, в сезоне-2016/17 Аравин выступал за «Тосно», в составе которого сыграл восемь матчей.
«Сибирь» в прошедшем сезоне ФНЛ заняла 15-е место с 42 очками и сохранила прописку в лиге.
«Тосно» по итогам сезона-2016/17
впервые в своей истории вышел в РФПЛ.
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