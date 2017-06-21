Аравин перешел в «Сибирь»

Алексей Аравин: «Тосно» больше нравится играть в Великом Новгороде. В Петербурге на матчи будут мало ходить

Защитник «Тосно» Алексей Аравин поделился мнением о том, что команда в РФПЛ будет проводить домашние матчи на стадионе «Петровский».