Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Гаске- : -Томич
Футбол  Краснодар- : -Черноморец
Футбол  Зенит- : -ЦСКА София
Футбол  Кайрат- : -Ордабасы
Футбол  Россия- : -Португалия
Футбол  Мексика- : -Новая Зеландия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Аравин перешел в «Сибирь»

Источник:  ФК «Сибирь»Комментарии

Бывший защитник «Тосно» Алексей Аравин подписал контракт с «Сибирью», сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение защитника с клубом рассчитано на два года.

Напомним, в сезоне-2016/17 Аравин выступал за «Тосно», в составе которого сыграл восемь матчей.

«Сибирь» в прошедшем сезоне ФНЛ заняла 15-е место с 42 очками и сохранила прописку в лиге.

«Тосно» по итогам сезона-2016/17 впервые в своей истории вышел в РФПЛ.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Форвард «Кубани» Житнев на правах аренды перешел в «Сибирь»Нападающий «Кубани» Максим Житнев на правах аренды проведет следующий сезон в составе «Сибири».«Томь» на первом сборе проведет три контрольные встречиФутболисты «Томи» на первом сборе проведут три контрольные встречи, сообщает официальный сайт томской команды.«Сибирь» согласовала новый контракт с главным тренером Кирсановым«Сибирь» достигла договоренности о продлении контракта с главным тренером команды Сергеем Кирсановым, сообщается на официальном сайте клуба.«Тосно» расстался с защитником АравинымРуководство ленинградского «Тосно» приняло решение не продлевать контракт с защитником Алексее Аравиным.Алексей Аравин: «Тосно» больше нравится играть в Великом Новгороде. В Петербурге на матчи будут мало ходитьЗащитник «Тосно» Алексей Аравин поделился мнением о том, что команда в РФПЛ будет проводить домашние матчи на стадионе «Петровский».Алексей Аравин: Новый контракт в «Тосно» мне не предложили, буду искать новую командуЗащитник «Тосно» Алексей Аравин в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о своем будущем в клубе из Ленинградской области.Дмитрий Гунько: Возможно, на итоговом результате сказалось качество поляГлавный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько подвел итоги встречи с «Сибирью» (1:2) в заключительном туре первенства ФНЛ.Сергей Кирсанов: Еще сам не знаю, буду ли работать в следующем сезоне в «Сибири»Главный тренер «Сибири» Сергей Кирсанов поделился впечатлениями от победы над «Спартаком-2» в заключительном туре первенства ФНЛ.Сергей Кирсанов: Нашим футболистам мешает играть чрезмерная мера ответственностиГлавный тренер «Сибири» Сергей Кирсанов прокомментировал поражение от команды «Волгарь» (0:4) в матче 35-го тура первенства ФНЛ.Юрий Газзаев: «Волгарь» сделал шаг к тому, чтобы сохраниться в ФНЛГлавный тренер футбольного клуба «Волгарь» Юрий Газзаев прокомментировал победу над «Сибирью» (4:0) в 35-м туре первенства ФНЛ.Матч, в котором «Тосно» стало командой РФПЛ, а «Нефтехимик» вылетел в ПФЛ (фото)Матч, в котором «Тосно» стало командой РФПЛ, а «Нефтехимик» вылетел в ПФЛ (фото)«Тосно» победило «Нефтехимик», вышло в премьер-лигу и отправило нижнекамцев во 2-й дивизион. С помощью фото рассказываем, как это было.«Терек», «Сибирь» и еще 3 неожиданных финалиста Кубка России«Терек», «Сибирь» и еще 3 неожиданных финалиста Кубка РоссииВ преддверии матча «Урал» – «Локомотив» «Советский спорт» вспоминает самых неожиданных финалистов Кубка России.Команда из России выиграла Лигу чемпионов. Главное для Петербурга за неделюКоманда из России выиграла Лигу чемпионов. Главное для Петербурга за неделюПока в «Зените» и вокруг «Зенита» странная возня, большие европейские титулы берут другие.Владислав Радимов: Допустили ошибку, после которой соперник сравнял счетГлавный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал ничью с «Сибирью» в матче 34-го тура первенства ФНЛ.«Зенит-2» сыграл вничью с «Сибирью», петербуржцы не могут победить в 12-м матче подрядМатч 34-го тура ФНЛ между «Зенитом-2» и «Сибирью» закончился вничью со счетом 1:1.«Балтика» и «Сибирь» сыграли вничью в КалининградеВ матче 33-го тура первенства ФНЛ «Балтика» на своем поле сыграла вничью с «Сибирью» (1:1).Юрий Калитвинцев: У нас не выполнена еще задача - завершить сезон на первом местеГлавный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев прокомментировал выездную победу над «Сибирью» (3:1) в матче 32-го тура первенства ФНЛ.«Динамо» после выхода в РФПЛ одержало волевую победу над «Сибирью»«Сибирь» дома уступила «Динамо» (1:3) в 32-м туре первенства ФНЛ.«Енисей» в родных стенах обыграл «Сибирь» в 31-м туре ФНЛФутболисты «Енисея» в матче 31-го тура ФНЛ одержали домашнюю победу над «Сибирью».Квартальнов вернется в «Сибирь» или сделает перерыв в тренерской карьереБывший главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов либо вернется в «Сибирь», либо на год сделает паузу в своей тренерской карьере.
Бокс
Орландо Салидо дал согласие на реванш с Ломаченко
Футбол
«Арсенал» сообщил «Барселоне», что Бельерин не продается
Футбол
Роналду понравились слова Переса, который встал на его защиту
Футбол
Следующим клубом Думбия станет лиссабонский «Спортинг»
все новости
Сибирь
Сибирькалендарьстатистика
Алексей Аравин
Алексей Аравинвсе новости