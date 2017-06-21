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«Урал» в рамках подготовки к следующему сезону сыграет с чемпионом Словении

Источник:  ФК «Урал»Комментарии

Как сообщает пресс-служба «Урала», сегодня, 21 июня клуб вылетел в Словению для подготовки к сезону-2017/18.

Отмечается, что тренироваться российская команда будет в деревушке Моравске-Топлице, а первое занятие запланировано на 21 июня.

В Моравске-Топлице игроки «Урала» проведут оба зарубежных сбора, которые продлятся по 10 дней каждый. Во время первого из них подопечные Александра Тарханова проведут три контрольных матча с местными командами. 

Завтра, 22 июня, «Урал» встретится с чемпионом Словении – «Марибором». 26 июня запланирован спарринг с еще одним словенским клубом – ФК «Анкаран». Это один из лидеров второго дивизиона чемпионата Словении. 

Завершится первый сбор 30 июня поединком против «Целе», команды, которая в высшем дивизионе чемпионата Словении минувшего сезона заняла пятое место. О точном времени контрольных матчей будет объявлено позже.

Второй словенский сбор «Урала» стартует 2 июля, а закончится через 10 дней. За это время клуб также планируют сыграть три матча. Согласно предварительным планам, «Урал» встретится с белградским «Партизаном» и луганской «Зарей». Еще один соперник уточняется.

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