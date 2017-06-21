Мариан Хосса может завершить карьеру из-за аллергии на хоккейную форму
Источник: SportsnetКомментарии
Трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Чикаго» 38-летний нападающий Мариан Хосса может завершить спортивную карьеру.
Причиной такого решения игрока может стать аллергическая реакция на хоккейную форму.
- Это может казаться забавным только тем, кто никогда с этим не сталкивался, - цитирует Sportsnet неназванный источник, знакомый с ситуацией.
Сам Хосса и его агент пока никак не прокомментировали подобные слухи.
Мариан набрал 1134 очка в 1309 проведенных матчах регулярных чемпионатов НХЛ.
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