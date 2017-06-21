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Тренер сборной Камеруна: Мы должны разбить австралийцев, иначе турнир для нас закончится

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Главный тренер сборной Камеруна Уго Броос поделился мнением о стадионе «Санкт-Петербург» и о предстоящей игре с Австралией.

- Как вам стадион «Санкт-Петербург»?
- Мы впервые вышли на стадион и на первый взгляд мне все нравится. Арена очень красивая. Насколько я понимаю, у этого стадиона в основном позитивные отзывы и среди россиян, и среди иностранцев.

- Что вы ожидаете от игры с Австралией?
- У наших будущих соперников очень сильный боевой дух, они наполнены энтузиазмом. Австралийцы – сложная команда, у них совсем другой стиль, чем у Чили. Мы должны будем разбить австралийцев, потому что для нас это последняя возможность сохранить шансы на выход из группы. Если не победим – турнир для нас по сути закончится, - передает слова Брооса корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, сборная Камеруна встретится со сборной Австралии в матче 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций. В первом матче камерунцы проиграли чилийцам (0:2), а австралийцы - сборной Германии (2:3).

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