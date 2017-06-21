Полузащитник сборной Камеруна Себастьян Сиани: Надеюсь, Ломбертс поделится с «Остенде» тем успехом, которого добился в «Зените»

Полузащитник сборной Камеруна Себастьян Сиани поделился мнением о бывшем защитнике «Зенита» Николасе Ломбертсе.



- Хорошо знакомый петербургским болельщикам Николас Ломбертс перешел в вашу команду «Остенде». Знаете его?

- Я познакомился с ним, когда переехал в Бельгию. Он хороший защитник, игрок сборной и прошел большой путь. Если не ошибаюсь, он играл в «Зените» 10 лет, и это его визитная карточка. После такого полученного опыта Николас безусловно будет полезен всей команде. Это очень хороший трансфер. Надеюсь, он сможет поделиться с нами тем успехом, которого он добился в «Зените», - передает слова Сиани корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в марте 2017-го «Остенде» обьъявил о подписании трехлетнего контракта с Ломбертсом.



Сборная Камеруна встретится со сборной Австралии в матче 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций. В первом матче камерунцы проиграли чилийцам (0:2), а австралийцы - сборной Германии (2:3).