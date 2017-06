Промоутер Кэти Дува: Шансы на отмену результата боя Ковалев - Уорд невелики, но мы должны попытаться

Глава промоутерской компании Main Events Кэти Дува заявила, что поданный ей протест на результат боя между Андре Уордом и Сергеем Ковалевым едва ли будет удовлетворен.

- Мы должны попытаться. Я не говорю, что у нас большой шанс на успех. Но мы хотя бы должны это сделать. В конце была комбинация из трех ударов, и только один из них был легальным. Последний раз я видела подобное, когда Варгас дрался с Тринидадом.

На мой взгляд, мои бойцы (Ковалев и Варгас) должны были отвечать соперника таким же образом. Но у меня возникает вопрос. Если бы Сергей ударил Уорда ниже пояса таким же вопиющим образом, не был бы он дисквалифицирован? Рефери должен защищать боксера, а мне кажется, что он вообще не защищал Сергея, - заявила Дува.

