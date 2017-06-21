Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Гаске- : -Томич
Футбол  Краснодар- : -Черноморец
Футбол  Зенит- : -ЦСКА София
Футбол  Кайрат- : -Ордабасы
Футбол  Россия- : -Португалия
Футбол  Мексика- : -Новая Зеландия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Промоутер Кэти Дува: Шансы на отмену результата боя Ковалев - Уорд невелики, но мы должны попытаться

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Глава промоутерской компании Main Events Кэти Дува заявила, что поданный ей протест на результат боя между Андре Уордом и Сергеем Ковалевым едва ли будет удовлетворен.

- Мы должны попытаться. Я не говорю, что у нас большой шанс на успех. Но мы хотя бы должны это сделать. В конце была комбинация из трех ударов, и только один из них был легальным. Последний раз я видела подобное, когда Варгас дрался с Тринидадом.

На мой взгляд, мои бойцы (Ковалев и Варгас) должны были отвечать соперника таким же образом. Но у меня возникает вопрос. Если бы Сергей ударил Уорда ниже пояса таким же вопиющим образом, не был бы он дисквалифицирован? Рефери должен защищать боксера, а мне кажется, что он вообще не защищал Сергея, - заявила Дува. 

Напомним, в минувшее воскресенье Сергей Ковалев проиграл техническим нокаутом в восьмом раунде американцу Андре Уорду и не смог вернуть себе чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе.

Атлетическая комиссия штата Невада: Остановка боя Ковалев – Уорд в рамках правил. Удары чемпиона были легальны

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Андре Уорд: Я был совершенно спокоен, потому что Ковалев много говорилАндре Уорд: Я был совершенно спокоен, потому что Ковалев много говорилЧемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBA, IBF и WBO Андре Уорд рассказал, за счет чего у него получилось победить Сергея Ковалева«Ковалев вернется в ноябре». Каким будет будущее российского боксера«Ковалев вернется в ноябре». Каким будет будущее российского боксера«Советский спорт» – о том, как будет строиться карьера бывшего чемпиона мира в полутяжелом весе Сергея Ковалева.Константин Пономарев: Ковалеву нужен грамотный тренерКонстантин Пономарев: Ковалеву нужен грамотный тренерРоссийский боксер Константин Пономарев, выступающий в полусредней весовой категории, заявил, что рефери Тони Уикс не разобрался в эпизодеПромоутер Кэти Дува: Ковалев вернется на ринг в ноябре, возможен поединок со СтивенсономПромоутер российского боксера Сергея Ковалева Кэти Дува рассказала о дальнейших планах экс-чемпиона мира в полутяжелом весе по трем версиям.Сергей Ковалев: Уорд еще не поставил точку в нашем противостоянииРоссийский боксер Сергей Ковалев обратился к поклонникам после поражения от американца Андре Уорда в реванше за титулы WBA (Super), IBF и WBO в полутяжелом весеРоман Кармазин: Уорд – молодец. Просто он очень хитрый, коварный. Он и в третьем бою обманет КовалеваЭкс-чемпион мира по версии IBF в первом среднем весе Роман Кармазин прокомментировал поражение Сергея Ковалева от Андре Уорда.Извинения рефери Тони Уикса за остановку боя Ковалев – Уорд оказались фальшивкойАналитик американского телеканала Showtime Эл Бернштейн подтвердил информацию о том, что заявления, сделанные от лица рефери Тони Уикса по окончании боя Сергея Ковалева с Андре Уордом, оказались фальшивыми.Президент WBC: Многие болельщики были бы счастливы увидеть поединок Ковалева со СтивенсономПрезидент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман полагает, что чемпион мира в полутяжелом весе по этой версии канадец Адонис Стивенсон может провести поединок с россиянином Сергеем Ковалевым.Рефери Александр Калинкин: Вопиющего нарушения правил со стороны Уорда не былоРефери Александр Калинкин: Вопиющего нарушения правил со стороны Уорда не былоИзвестный российский арбитр Александр Калинкин выразил недоумение работой рефери во время поединка Сергея Ковалева с Андре Уордом.Атлетическая комиссия штата Невада: Остановка боя Ковалев – Уорд в рамках правил. Удары чемпиона были легальныИсполнительный директор Атлетической комиссии штата Невада Боб Беннетт прокомментировал исход второго поединка между Сергеем Ковалевым и Андре Уордом.Андре Уорд: Третьего боя с Ковалевым не будет, с этим поконченоЧемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям американец Андре Уорд в ближайшее время не намерен снова встречаться с россиянином Сергеем Ковалевым.Как побеждал Уорд. Раскадровка скандального восьмого раундаКак побеждал Уорд. Раскадровка скандального восьмого раунда«Советский спорт» разобрал события восьмого раунда чемпионского боя между Сергеем Ковалевым и Андре Уордом.Андрей Рябинский: Даже американцы говорят, что к Ковалеву отнеслись несправедливоГлава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский прокомментировал итоги титульного боя в полутяжелом весе между россиянином Сергеем Ковалевым и американцем Андре Уордом.«Арбитр был на стороне Уорда. Все было заранее отработано»«Арбитр был на стороне Уорда. Все было заранее отработано»Экс-чемпион мира по версии IBO в первом полулегком весе – о повторном бое Андре Уорда и Сергея Ковалева.Кэти Дува: Уикс не извинялся за ошибку в бое КовалеваКэти Дува, промоутер российского боксера Сергея Ковалева, заявила, что американский рефери Тони Уикс не приносил извинений за свою ошибку в бою россиянина против американца Андре Уорда.Александр Бахтин: Очевидно, что арбитр был на стороне УордаЭкс-чемпион мира по версии IBO – о повторном бое Андре Уорда и Сергея Ковалева.Александр Зимин: На чужом ринге победы можно добиться только нокаутом или нокдауномИзвестный тренер Александр Зимин прокомментировал поражение российского полутяжеловеса Сергея Ковалева во втором поединке с американцем Андре Уордом.Ковалев поблагодарил болельщиков за поддержку и пригласил их на вечеринкуЭкс-чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям Сергей Ковалев обратился к своим фанатам после поражение во втором поединке с американцем Андре Уордом.Александр Зимин: Когда у Ковалева упали скорость и сила удара, на победу рассчитывать было трудноИзвестный тренер Александр Зимин прокомментировал поражение российского полутяжеловеса Сергея Ковалева во втором поединке с американцем Андре Уордом.Андрей Шкаликов: Уорд был более ярким, осторожным и точным. У Ковалева бой совсем не получилсяБывший российский боксер Андрей Шкаликов прокомментировал поражение Сергея Ковалева во втором поединке с Андре Уордом.
Футбол
Алексис Санчес может заменить Роналду в «Реале»
Футбол
Роналду заплатит 14 миллионов евро, чтобы избежать тюрьмы
Футбол
Спортивный директор «Рубина»: Бердыев сказал, что будем играть как «Барселона». Ляпнул, конечно
Футбол
Александр Ерохин: Сдержать Роналду нужно командной и дисциплинированной игрой
все новости
Андре Уорд
Андре Уордвсе новости
Сергей Ковалёв
Сергей Ковалёввсе новости
Кэти Дува
Кэти Дувавсе новости