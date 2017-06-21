Следующим клубом Думбия станет лиссабонский «Спортинг»
Источник: O JogoКомментарии
Как сообщает O Jogo, форвард «Ромы» Сейду Думбия, который ранее выступал в составе московского ЦСКА, покинет этим летом чемпионат Италии.
Согласно источнику, следующим клубом игрока станет лиссабонский «Спортинг». Отмечается, что трансфер состоится на правах аренды с правом выкупа за 6 млн евро.
Ранее сообщалось, что нападающий отказался переходить в «Халл Сити», который тренирует экс-рулевой армейцев Леонид Слуцкий.
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