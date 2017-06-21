Роналду понравились слова Переса, который встал на его защиту
Форвард «Реала» и
сборной Португалии Криштиану Роналду остался доволен заявлениями президента
испанского клуба Флорентино Переса, который поддержал его в связи с обвинениями
в неуплате налогов, сообщает AS.
В понедельник Перес заявил, что «Криштиану – это не тот человек, который бегает за деньгами, и назвал игрока частью истории Мадрида.
Португальцу сообщили о том, что сказал Перес, и окружавшие его люди отметили, что Роналду понравились его слова. Именно такой поддержки он и ждал от «Реала» раньше. Но клуб до недавнего времени ограничился только официальным пресс-релизом.
По данным источника, поддержка президента может заставить Роналду передумать уходить из клуба. При этом все решится только после личного разговора игрока и Переса, который состоится по окончании Кубка конфедераций.
Напомним, в среду сборная Португалии сыграет с Россией во втором туре группового этапа турнира на стадионе «Спартак» в Москве. Начало матча – 18:00 (мск).
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча
Матч
Судья:
Джанлука Рокки (Италия)
Место и дата
21 июня 18:00, Спартак, Текстовая трансляция