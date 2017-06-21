Роналду понравились слова Переса, который встал на его защиту

Форвард «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду остался доволен заявлениями президента испанского клуба Флорентино Переса, который поддержал его в связи с обвинениями в неуплате налогов, сообщает AS.

В понедельник Перес заявил, что «Криштиану – это не тот человек, который бегает за деньгами, и назвал игрока частью истории Мадрида.

Португальцу сообщили о том, что сказал Перес, и окружавшие его люди отметили, что Роналду понравились его слова. Именно такой поддержки он и ждал от «Реала» раньше. Но клуб до недавнего времени ограничился только официальным пресс-релизом.

По данным источника, поддержка президента может заставить Роналду передумать уходить из клуба. При этом все решится только после личного разговора игрока и Переса, который состоится по окончании Кубка конфедераций.

Напомним, в среду сборная Португалии сыграет с Россией во втором туре группового этапа турнира на стадионе «Спартак» в Москве. Начало матча – 18:00 (мск).

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