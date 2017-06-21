Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Гаске- : -Томич
Футбол  Краснодар- : -Черноморец
Футбол  Зенит- : -ЦСКА София
Футбол  Кайрат- : -Ордабасы
Футбол  Россия- : -Португалия
Футбол  Мексика- : -Новая Зеландия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Роналду понравились слова Переса, который встал на его защиту

Источник:  ASКомментарии

Форвард «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду остался доволен заявлениями президента испанского клуба Флорентино Переса, который поддержал его в связи с обвинениями в неуплате налогов, сообщает AS.

В понедельник Перес заявил, что «Криштиану – это не тот человек, который бегает за деньгами, и назвал игрока частью истории Мадрида.

Португальцу сообщили о том, что сказал Перес, и окружавшие его люди отметили, что Роналду понравились его слова. Именно такой поддержки он и ждал от «Реала» раньше. Но клуб до недавнего времени ограничился только официальным пресс-релизом.

По данным источника, поддержка президента может заставить Роналду передумать уходить из клуба. При этом все решится только после личного разговора игрока и Переса, который состоится по окончании Кубка конфедераций.

Напомним, в среду сборная Португалии сыграет с Россией во втором туре группового этапа турнира на стадионе «Спартак» в Москве. Начало матча – 18:00 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча

Матч

Россия - Португалия

Судья:

Джанлука Рокки (Италия)

Место и дата

21 июня 18:00, Спартак, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Арсенал» сообщил «Барселоне», что Бельерин не продаетсяРуководство лондонского «Арсенала» не оставляет попыток сохранить в своих рядах защитника Эктора Бельерина.Алексис Санчес может заменить Роналду в «Реале»Мадридский «Реал» готовится к уходу нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.Ловчев: Португалию надо ловить на контратаках, надежда на Смолова и ПолозаЛовчев: Португалию надо ловить на контратаках, надежда на Смолова и ПолозаОбозреватель «Советского спорта» – о том, как сдержать Роналду и предполагаемой тактике сборной России в матче с Португалией.Роналду заплатит 14 миллионов евро, чтобы избежать тюрьмыНападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду заплатит 14,8 миллиона евро, чтобы избежать тюремного заключения по делу об уклонении от налогов, сообщает Cope.Александр Ерохин: Сдержать Роналду нужно командной и дисциплинированной игройПолузащитник сборной России дал комментарий перед матчем со сборной Португалии, который состоится сегодня и стартует в 18.00 мск.Константин Генич: Ничего сверхъестественного в сборной Португалии нетКонстантин Генич: Ничего сверхъестественного в сборной Португалии нетКомментатор телеканала «Матч ТВ» поделился ожиданиями от предстоящей встречи сборных России и Португалии в 2-м туре Кубка конфедераций.«Спартак» может потерять ключевого игрока, а «Зенит» взрывает рынок (видео)«Спартак» может потерять ключевого игрока, а «Зенит» взрывает рынок (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Мексика – Новая Зеландия. Начало текстовой трансляции в 21:00 (мск)В матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций сборная Мексики сыграет с командой Новой Зеландии.Россия – Португалия. Начало текстовой трансляции в 18:00 (мск)В матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций сборная России сыграет с командой Португалии.Санчес и Видаль поблагодарили футболистов «Строгино» за помощь в тренировкахЛидеры сборной Чили Артуро Видаль и Алексис Санчес поблагодарили футболистов клуба второго дивизиона «Строгино» за помощь в тренировках во время Кубка конфедераций, об этом рассказал президент Федерации футбола Чили Артуро Салах.Туран близок к переходу в лондонский «Арсенал»Полузащитник «Барселоны» Арда Туран близок к переходу в лондонский «Арсенал», сообщает Marca.Рыбка сделала прогноз на матч Россия – ПортугалияРыбка сделала прогноз на матч Россия – ПортугалияИногда предсказатели могут ошибиться. Рыбка Зося это уже доказала в первом туре Кубка конфедераций.Моуринью не хочет видеть Роналду в «МЮ»Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выступает против возвращения в команду нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду. Об этом сообщают португальские СМИ.«Смолов – просто зверь!» Взгляд из Португалии на матч с Россией«Смолов – просто зверь!» Взгляд из Португалии на матч с Россией«Советский спорт» рассказывает, что думают в Португалии о предстоящей игре с Россией.Виталий Мутко: Мы не ставим перед собой цель сделать аншлаг на каждом матчеВиталий Мутко: Мы не ставим перед собой цель сделать аншлаг на каждом матчеПрезидент РФС рассказал о готовности сборной России к игре с Португалией, видеоповторах и посещаемости Кубка конфедераций.Виталий Мутко: Будогосский консервативных взглядов, но не он принимает решенияПрезидент Российского футбольного союза Виталий Мутко рассказал, как обстоят дела с внедрением системы видео-рефери в мировом футболе и в чемпионате России, несмотря на сопротивление со стороны главы судейского департамента Андрея Будогосского.Виталий Мутко: На Кубке конфедераций хорошая посещаемость – вы это сами знаетеПрезидент Российского футбольного союза Виталий Мутко рассказал, как стоит относиться к неполной заполняемости трибун на матчах группового этапа Кубка конфедераций.Александр Бубнов: Мой фаворит на Кубке конфедераций – это сборная ЧилиФутбольный эксперт Александр Бубнов назвал фаворита Кубка конфедераций по футболу 2017 года.Александр Бубнов: Сборной России не стоит бояться ПортугалииФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча Кубка конфедераций между сборными России и Португалии.В ФИФА вынесли предупреждение сборной Мексики за гомофобские скандирования болельщиковСборная Мексики получила предупреждение от ФИФА за поведение болельщиков во время матча Кубка конфедераций против сборной Португалии (2:2). Об этом сообщает АР.
Футбол
Алексис Санчес может заменить Роналду в «Реале»
Футбол
Роналду заплатит 14 миллионов евро, чтобы избежать тюрьмы
Футбол
Спортивный директор «Рубина»: Бердыев сказал, что будем играть как «Барселона». Ляпнул, конечно
Футбол
Александр Ерохин: Сдержать Роналду нужно командной и дисциплинированной игрой
все новости
Португалия
Португалиякалендарьстатистика
Реал
Реалкалендарьстатистика
Криштиану Роналду
Криштиану Роналдувсе новости
Флорентино Перес
Флорентино Пересвсе новости
Кубок конфедераций
Кубок конфедерацийтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости