«Арсенал» сообщил «Барселоне», что Бельерин не продается

Руководство лондонского «Арсенала» не оставляет попыток сохранить в своих рядах защитника Эктора Бельерина.

Как сообщает Independent, англичане сообщили представителям каталонского клуба, что их воспитанник не продается, поскольку тренерский штаб рассчитывает на него в следующем сезоне.

Отмечается, что игрок точно останется в стане «пушкарей» до зимы 2018 года.

Ранее сообщалось, что испанец согласовал с сине-гранатовыми условия личного контракта.

Читайте также:

Златан, Коста, Санчес. 7 звезд, которые покинут Англию этим летом