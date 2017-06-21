«Арсенал» сообщил «Барселоне», что Бельерин не продается
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Руководство лондонского «Арсенала» не оставляет попыток сохранить в своих рядах защитника Эктора Бельерина.
Как сообщает Independent, англичане сообщили представителям каталонского клуба, что их воспитанник не продается, поскольку тренерский штаб рассчитывает на него в следующем сезоне.
Отмечается, что игрок точно останется в стане «пушкарей» до зимы 2018 года.
Ранее сообщалось, что испанец согласовал с сине-гранатовыми условия личного контракта.
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