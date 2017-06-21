«Тоттенхэм» поставил условия «Манчестер Сити» по трансферу Уокера
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Руководство «Тоттенхэма» готово отпустить защитника сборной Англии Кайла Уокера в «Манчестер Сити», сообщает Daily Star.
Согласно источнику, «горожанам» придется выложить за игрока «шпор» 45 млн фунтов.
Ранее сообщалось, что на футболиста также претендует «Челси» и мюнхенская «Бавария».
В минувшем сезоне 27-летний защитник провел во всех турнирах 39 матчей и отдал 6 голевых передач. Его трансферный лист оценивается в 20 млн евро, а контракт с «Тоттенхэмом» рассчитан до 2021 года.
Читайте также:
Давид Силва: «Манчестер Сити» готовит несколько серьезных трансферов
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически