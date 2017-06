Тони Белью бросил вызов Уорду

Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBC британец Тони Белью выразил заинтересованность в поединке с Андре Уордом.

Tony Bellew Ready For Andre Ward: If He Wants It - I'm Game! https://t.co/QwjBww3iVe #boxing pic.twitter.com/LC0tZJt2rM