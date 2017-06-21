Тони Белью бросил вызов Уорду
Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBC британец Тони Белью выразил заинтересованность в поединке с Андре Уордом.
Tony Bellew Ready For Andre Ward: If He Wants It - I'm Game! https://t.co/QwjBww3iVe #boxing pic.twitter.com/LC0tZJt2rM— BoxingScene.com (@boxingscene) 20 июня 2017 г.
- Он действительно крут. И если Уорд будет заинтересован в таком поединке, я был бы рад провести его. Он отличный боец и я его уважаю. Уорд очень силен в том, что он делает в ринге. Но я представитель первого тяжелого веса, и также могу претендовать на бои с ведущими «супертяжами». Для меня нет никакой проблемы договориться с Уордом, - цитирует Белью Sky Sports.
Напомним, в марте текущего года Тони Белью одержал досрочную победу на своим соотечественником Дэвидом Хэем - экс-чемпионом мира в первом тяжелом и тяжелом весах.
В 2013 году Белью пытался завоевать чемпионский пояс WBC в полутяжелом весе, однако потерпел разгромное поражение в бою с канадцем Адонисом Стивенсоном.
В минувшее воскресенье россиянин Сергей Ковалев проиграл техническим нокаутом в восьмом раунде американцу Андре Уорду и не смог вернуть себе чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе.