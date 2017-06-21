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Тони Белью бросил вызов Уорду

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBC британец Тони Белью выразил заинтересованность в поединке с Андре Уордом.

- Он действительно крут. И если Уорд будет заинтересован в таком поединке, я был бы рад провести его. Он отличный боец и я его уважаю. Уорд очень силен в том, что он делает в ринге. Но я представитель первого тяжелого веса, и также могу претендовать на бои с ведущими «супертяжами». Для меня нет никакой проблемы договориться с Уордом, - цитирует Белью Sky Sports.

Напомним, в марте текущего года Тони Белью одержал досрочную победу на своим соотечественником Дэвидом Хэем - экс-чемпионом мира в первом тяжелом и тяжелом весах.

В 2013 году Белью пытался завоевать чемпионский пояс WBC в полутяжелом весе, однако потерпел разгромное поражение в бою с канадцем Адонисом Стивенсоном.

В минувшее воскресенье россиянин Сергей Ковалев проиграл техническим нокаутом в восьмом раунде американцу Андре Уорду и не смог вернуть себе чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе.

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