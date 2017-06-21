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Тарас Бурлак: Весь сбор в Австрии мы занимались обороной

Источник:  ФК «Рубин»Комментарии

Защитники «Рубина» Тарас Бурлак и Карлос Самбрано прокомментировали контрольный матч со словенским «Целе» (2:0) и подвели итоги первого сбора в Австрии.

«Естественно, важно было победить, но для нас самое главное было отработать в обороне, потому что весь сбор мы занимались именно обороной. Атакой будем заниматься на втором сборе. Выиграли 2:0, все сыграли по тайму, я чуть поменьше, получили нагрузку», – приводит слова Бурлака официальный сайт «Рубина».

«Было сложно начинать эти сборы, потому что у нас новый тренер, мы еще адаптируемся, – заявил в свою очередь Самбрано. – Думаю, что второй сбор будет длиннее, но нам будет попроще. Мы будем выкладываться и постараемся хорошо начать предстоящий сезон.

«Целе» – достаточно сложный соперник, и нам нужна была победа. Для нас это было своего рода испытанием. У нас новая команда, и мы понимаем, что у нас впереди очень большая подготовка, нам предстоит поработать над теми ошибками, которые мы допускаем в игре».

Напомним, голы в матче забили полузащитник Гекдениз Карадениз и защитник Егор Сорокин.

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