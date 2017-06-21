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Владимир Гранат: Бердыев хотел видеть меня в «Рубине», поэтому ни секунды не думал, сразу принял решение

Источник:  ФК «Рубин»Комментарии

Защитник «Рубина» Владимир Гранат рассказал о том, почему принял решение перейти в клуб из Казани.

– Я очень рад оказаться в этой команде, – приводит слова Граната официальный сайт «Рубина». – Определяющую роль в переходе сыграл тренерский фактор. Знаю, что Курбан Бекиевич хотел меня здесь видеть, поэтому ни секунды не думал, сразу принял решение. Хочется, как и в осенней части за «Ростов», постоянно играть за «Рубин», приносить команде пользу. И, конечно, хотелось бы вернуться в сборную. Пора уже выиграть что-то серьезное, весомое, какой-то титул: или Кубок или чемпионат России.

– С чем лично у вас ассоциируется клуб «Рубин»?
– У меня «Рубин» всегда ассоциировался с Курбаном Бекиевичем. По играм в «Динамо» я прекрасно помню, что мы лет шесть или семь никак не могли выиграть у «Рубина». Я надеюсь, с приходом Курбана Бекиевича будут поставлены самые высокие задачи и, как и в былые времена, «Рубин» будет бороться за самые высокие места.

Напомним, в начале прошлого сезона Гранат перешел из «Спартака» в «Ростов» и играл под руководством нынешнего главного тренера «Рубина» Курбана Бердыева.

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