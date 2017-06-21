«ПСЖ» готов приобрести Роналду за 150 млн евро
Источник: ASКомментарии
Как сообщает AS, нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду может перебраться в «ПСЖ».
Согласно источнику, французский клуб готов выложить за 32-летнего капитана сборной Португалии 100-150 млн евро.
Отмечается, что «сливочные» собираются выручить с трансфера игрока гораздо больше денег. Ранее президент «бланкос» заявил, что заинтересованным клубам придется выложить 1 миллиард евро.
По информации СМИ, защитник «Реала» Пепе, который близок к переходу в «ПСЖ», уговаривает Роналду отправится вместе с ним в стан французского клуба.
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