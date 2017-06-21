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Первый матч в чемпионшипе «Халл Сити» Слуцкого проведет против «Астон Виллы»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Официальный сайт английского чемпионшипа опубликовал календарь на сезон-2017/18.

«Халл Сити» под руководством Леонида Слуцкого в первом туре на выезде сыграет против «Астон Виллы». Этот матч состоится 5 августа. 

Календарь первого тура чемпионшипа:

4 августа 

«Сандерленд» – «Дерби Каунти»

5 августа 

«Астон Вилла» – «Халл» 

«Бристоль Сити» – «Барнсли» 

«Бертон» – «Кардифф Сити» 

«Фулхэм» – «Норвич Сити» 

«Ипсвич» – «Бирмингем» 

«Ноттингем Форест» – «Миллуолл» 

«Престон» – «Шеффилд Уэнсдей» 

«Куинз Парк Рейнджерс» – «Рединг» 

«Шеффилд Юнайтед» – «Брентфорд» 

«Вулверхэмптон» – «Мидлсбро»

6 августа 

«Болтон» – «Лидс»

Напомним, бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий возглавил «Халл Сити» 9 июня. 

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