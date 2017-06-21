Первый матч в чемпионшипе «Халл Сити» Слуцкого проведет против «Астон Виллы»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Официальный сайт английского чемпионшипа опубликовал календарь на сезон-2017/18.
«Халл Сити» под руководством Леонида Слуцкого в первом туре на выезде сыграет против «Астон Виллы». Этот матч состоится 5 августа.
Календарь первого тура чемпионшипа:
4 августа
«Сандерленд» – «Дерби Каунти»
5 августа
«Астон Вилла» – «Халл»
«Бристоль Сити» – «Барнсли»
«Бертон» – «Кардифф Сити»
«Фулхэм» – «Норвич Сити»
«Ипсвич» – «Бирмингем»
«Ноттингем Форест» – «Миллуолл»
«Престон» – «Шеффилд Уэнсдей»
«Куинз Парк Рейнджерс» – «Рединг»
«Шеффилд Юнайтед» – «Брентфорд»
«Вулверхэмптон» – «Мидлсбро»
6 августа
«Болтон» – «Лидс»
Напомним, бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий возглавил «Халл Сити» 9 июня.
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