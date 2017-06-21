Защитник сборной Австралии Марк Миллиган: Все тренировочные арены в Петербурге отличные
Защитник сборной Австралии Марк Миллиган поделился мнением о своем капитанстве и готовности к матчу с Камеруном.
- Как вы себя чувствуете с капитанской повязкой?
- Это большая честь для меня. Воодушевляет быть капитаном такой невероятной командой на престижном турнире.
- Вам помешает, что вы не потренировались на стадионе «Санкт-Петербург»?
- Не думаю. Неважно, где мы готовимся, все тренировочные арены здесь отличные, как и в Сочи. Уверен, мы отлично поработали и готовы к матчу с Камеруном, - передает слова Миллигана корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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