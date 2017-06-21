Защитник сборной Австралии Марк Миллиган: Все тренировочные арены в Петербурге отличные

Защитник сборной Австралии Марк Миллиган поделился мнением о своем капитанстве и готовности к матчу с Камеруном.



- Как вы себя чувствуете с капитанской повязкой?

- Это большая честь для меня. Воодушевляет быть капитаном такой невероятной командой на престижном турнире.

- Вам помешает, что вы не потренировались на стадионе «Санкт-Петербург»?

- Не думаю. Неважно, где мы готовимся, все тренировочные арены здесь отличные, как и в Сочи. Уверен, мы отлично поработали и готовы к матчу с Камеруном, - передает слова Миллигана корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, сборная Камеруна встретится со сборной Австралии в матче 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций. В первом матче камерунцы проиграли чилийцам (0:2), а австралийцы - сборной Германии (2:3).