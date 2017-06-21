Токранов продлил контракт с «Ак Барсом» на один сезон

Защитник Василий Токранов подписал новый контракт с «Ак Барсом». Соглашение с 27-летнего игрока обороны с клубом из Казани рассчитано на один сезон.

Воспитанник «Нефтяника» из Альметьевска дебютировал в «Ак Барсе» в сезоне 2007/2008. В КХЛ Токранов провел 223 матча и набрал 56 (12+44) очков при показателе полезности «+10» и 100 минутах штрафа.

В сезоне 2008/2009, когда «Ак Барс» во второй раз подряд стал обладателем Кубка Гагарина, Токранов выходил на лед в двух матчах плей-офф.

Минувший сезон стал самым результативным в карьере защитника. В 46 матчах регулярного чемпионата Токранов набрал 22 (5+17) очка, а в 12 матчах Кубка Гагарина – сделал четыре голевые передачи.

Добавим, что в прошлом сезоне Токранов был ассистентом капитана команды.