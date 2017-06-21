Тренер сборной Камеруна: Мы дважды опаздывали на тренировки из-за пробок. Организаторам стоит устранить эти проблемы к ЧМ

Главный тренер сборной Камеруна Уго Броос рассказал о проблемах с передвижением команды на Кубке конфедераций.



- Накануне вы опоздали на тренировку на 40 минут, в этот раз на пресс-конференцию на полчаса. Почему?

- Это не наша вина, я уже два раза очень сильно поволновался из-за этого. С нами это происходит уже второй раз: из-за пробок мы опоздали на час на тренировку в Москве. Также попали в трафик в Петербурге. Накануне автобус опоздал на 45 минут, а потом мы еще очень долго толкались, чтобы доехать до стадиона «Турбостроитель». Думаю, организаторам стоит пересмотреть свое отношение к передвижению команд и устранить эти проблемы к чемпионату мира, - передает слова Брооса корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, сборная Камеруна встретится со сборной Австралии в матче 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций. В первом матче камерунцы проиграли чилийцам (0:2), а австралийцы - сборной Германии (2:3).