Виталий Мутко: У ФИФА нет никаких нареканий после первого тура Кубка конфедераций

Вице-премьер правительства России, президент РФС Виталий Мутко оценил старт Кубка конфедераций.

«Первый тур прошел в очень хорошей атмосфере, и никаких нареканий со стороны ФИФА не было. Обстановка доброжелательная, команды получают хорошую поддержку.

Мы видим достаточно много гостей, много мексиканцев, есть и немецкие болельщики, и австралийцы, сейчас большая армия болельщиков чилийской сборной перемещается между городами: погуляв в Москве, они поехали в Казань. Турнир набирает ход», – приводит ТАСС слова Мутко.

Напомним, в среду в группе A пройдут матчи второго тура: в Москве сыграют Россия и Португалия, а в Сочи – Мексика и Новая Зеландия.

Матч Россия - Португалия Судья: Джанлука Рокки (Италия) Место и дата 21 июня 18:00, Спартак, Текстовая трансляция