Виталий Мутко: У ФИФА нет никаких нареканий после первого тура Кубка конфедераций
Вице-премьер
правительства России, президент РФС Виталий Мутко оценил старт Кубка
конфедераций.
«Первый тур прошел в очень хорошей атмосфере, и никаких нареканий со стороны ФИФА не было. Обстановка доброжелательная, команды получают хорошую поддержку.
Мы видим достаточно много гостей, много мексиканцев, есть и немецкие болельщики, и австралийцы, сейчас большая армия болельщиков чилийской сборной перемещается между городами: погуляв в Москве, они поехали в Казань. Турнир набирает ход», – приводит ТАСС слова Мутко.
Напомним, в среду в группе A пройдут матчи второго тура: в Москве сыграют Россия и Португалия, а в Сочи – Мексика и Новая Зеландия.
Матч
Судья:
Джанлука Рокки (Италия)
Место и дата
21 июня 18:00, Спартак, Текстовая трансляция
Матч
Судья:
Бакари Гассама (Гамбия)
Место и дата
21 июня 21:00, Фишт, Текстовая трансляция