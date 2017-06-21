Мануэл Фернандеш: Смолов – самый важный игрок для сборной России

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш заявил, что сборная Португалии не станет менять манеру игры в матче с Россией, и назвал Смолова самым важным игроком в команде.

- Как сыграет Португалия с Россией – в тот же футбол, что и с Мексикой?

- Не видел первого матча. Но думаю, что Португалия не изменит своему стилю. Неважно, кто в соперниках, Россия, Мексика или новая Зеландия, сборная всегда показывает свой футбол.

- Все говорят, что Смолов – лучший российский футболист. Вы согласны?- Смолов провел прекрасный сезон. Думаю, что звание самого важного игрока в сборной принадлежит ему по праву, - сказал Фернандеш в беседе с корреспондентом «Советского спорта».