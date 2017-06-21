Леонид Федун: Кто-то в Вашингтоне не любит «Спартак». Может, там болельщики ЦСКА

Глава совета директоров московского «Спартака» Леонид Федун полагает, что санкции, наложенные Соединенными Штатами на ИФД «Капиталъ», могут быть связаны с тем, что в Вашингтоне не любят столичный футбольный клуб.

- Первая такая реакция - может, кто-то в Вашингтоне не любит «Спартак»? Другого объяснения у меня нет. Может, там болельщики ЦСКА, - цитирует Федуна агентство «РИА Новости».

Напомним, московский «Спартак» стал чемпионом России в сезоне-2016/17 и завоевал право сыграть в Лиге чемпионов.

Министерство финансов США расширило список санкций в отношении компаний и физических лиц из России и Донбасса из-за текущей итуации на Украине. В санкционный список попали 38 новых компаний, включая «ИФД Капиталъ».