Представители «Интера» и «Барселоны» обсудили трансфер Иньесты

читайте также

«ПСЖ» готов приобрести Роналду за 150 млн евро Как сообщает AS, нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду может перебраться в «ПСЖ».

«Тоттенхэм» поставил условия «Манчестер Сити» по трансферу Уокера Руководство «Тоттенхэма» готово отпустить защитника сборной Англии Кайла Уокера в «Манчестер Сити», сообщает Daily Star.

Андрей Червиченко: Аршавин и Денисов для «Зенита» – забытое прекрасное прошлое Бывший президент «Спартака» прокомментировал информацию о возможных громких трансферах «Зенита».

«Арсенал» сообщил «Барселоне», что Бельерин не продается Руководство лондонского «Арсенала» не оставляет попыток сохранить в своих рядах защитника Эктора Бельерина.

Следующим клубом Думбия станет лиссабонский «Спортинг» Как сообщает O Jogo, форвард «Ромы» Сейду Думбия, который ранее выступал в составе московского ЦСКА, покинет этим летом чемпионат Италии.

Алексис Санчес может заменить Роналду в «Реале» Мадридский «Реал» готовится к уходу нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.

Конте надеется заполучить Мареза Наставник «Челси» Антонио Конте продолжает работу по усилению состава. Об этом сообщает Evening Standard.

«Челси» собирается подписать Левандовски Тренерский штаб «Челси» нашел замену форварду сборной Испании Диего Косте. Об этом сообщает Mirror.

«Спартак» может потерять ключевого игрока, а «Зенит» взрывает рынок (видео) В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

Форвард «Кубани» Житнев на правах аренды перешел в «Сибирь» Нападающий «Кубани» Максим Житнев на правах аренды проведет следующий сезон в составе «Сибири».

Туран близок к переходу в лондонский «Арсенал» Полузащитник «Барселоны» Арда Туран близок к переходу в лондонский «Арсенал», сообщает Marca.

«Краснодар» предложил пять миллионов евро «Спортингу» за Медейруша Футбольный клуб «Краснодар» предложил португальскому «Спортингу» пять миллионов евро за полузащитника Юри Медейруша, сообщает A Bola.

Ерохин и Полоз перейдут в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛ «Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

Даниэл Алвес близок к переходу в «Манчестер Сити» Защитник «Ювентуса» Даниэл Алвес может в ближайшее время стать игроком «Манчестер Сити». Об этом сообщает Goal.com.

Моуринью не хочет видеть Роналду в «МЮ» Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выступает против возвращения в команду нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду. Об этом сообщают португальские СМИ.

Зобнин продлил контракт со «Спартаком», Базелюк перешел в «Анжи», «Зенит» работает над трансфером Маноласа. Главные новости дня «Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей сегодняшнего дня.

«Спартак» заинтересовался защитником «Вердера» Московский «Спартак» заинтересован в приобретении защитника «Вердера» Роберта Бауэра. Об этом в своем твиттере сообщает Стефано Конфорти.

«Локомотив» отдаст Шишкина в аренду «Краснодару» По информации «Советского спорта», защитник «Локомотива» Роман Шишкин начнёт сезон в «Краснодаре».

Нобель Арустамян: Бурлак может перейти в «Локомотив» Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян в эфире «Спорт FM» рассказал о возможных трансферах в чемпионате России. В частности, он заявил, что защитник «Рубина» Тарас Бурлак может перейти в «Локомотив».