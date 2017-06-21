Представители «Интера» и «Барселоны» обсудили трансфер Иньесты
Источник: Gazzetta.grКомментарии
Капитан и полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста может перебраться в серию А.
Как сообщает Gazzetta, накануне спортивный директор итальянского клуба Пьеро Аусилио провел встречу со своим коллегой Арьедо Брайдой. Стороны обсуждали возможность перехода игрока сборной Испании.
Ранее сообщалось, что Иньеста также вызывает интерес у «Ювентуса». Отметим, что контракт 33-летнего хавбека истекает летом 2018 года.
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