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Тото Вольфф: Конечно, Боттасу некомфортно, но он знал, что мы не будем спешить с новым предложением

Источник:  AutosportКомментарии

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф высказался о ситуации с продлением контракта с пилотом Валттери Боттасом.

«Конечно, ему некомфортно в этой ситуации из-за того, что на него оказывается давление, – приводит Autosport.com слова Вольффа. – Когда мы решили сделать Валттери предложение, он знал, что мы возьмем паузу перед дальнейшими действиями, так как в 2018-2019 годах на рынке пилотов будет больше возможностей.

Поэтому мы не торопимся с решением, а продолжаем работать с ним и смотрим, что из этого получится. Но в целом мы считаем, что он справляется. Он получил приглашение в последний момент, выступает вместе с одним из лучших пилотов «Формулы-1», который проводит пятый сезон в команде, и при этом у него есть поул, победа в Сочи, одержанная в уверенном стиле, и другие более сложные гонки.

Мы положительно оцениваем его выступление на трассе и то, как он влился в команду».

После семи этапов сезона 27-летний финн набрал 93 очка, что на 36 очков меньше, чем у его партнера по команде Льюиса Хэмилтона. Боттас занимает третье место в общем зачете пилотов.

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