WADA приостановило работу самой крупной антидопинговой лаборатории США

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ограничило работу лаборатории Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA).

Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на официальный сайт организации.

Запрет выступит в силу с 14 июня и продлится три месяца. Причина таких санкций — несоответствие лаборатории стандартам WADA. UCLA запрещено проводить анализы некоторых веществ, в частности преднизолона и болденона. В течение срока действия ограничений все результаты лаборатории будут проверяться и заверяться другой аккредитованной WADA лабораторией.

UCLA — один из двух аккредитованных WADA центров на территории США — является крупнейшим в стране.



Напомним, в ноябре 2015 года WADA приостановило работу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по причине несоответствия кодексу агентства.