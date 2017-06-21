WADA приостановило работу самой крупной антидопинговой лаборатории США
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ограничило работу лаборатории Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA).
Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на официальный сайт организации.
Запрет выступит в силу с 14 июня и продлится три месяца. Причина таких санкций — несоответствие лаборатории стандартам WADA. UCLA запрещено проводить анализы некоторых веществ, в частности преднизолона и болденона. В течение срока действия ограничений все результаты лаборатории будут проверяться и заверяться другой аккредитованной WADA лабораторией.
UCLA — один из двух аккредитованных WADA центров на
территории США — является крупнейшим в стране.
Напомним, в ноябре 2015 года WADA приостановило работу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по причине несоответствия кодексу агентства.