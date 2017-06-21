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Льюис Хэмилтон: Могу завершить карьеру в конце текущего сезона

Источник:  F1news.ruКомментарии

Трехкратный чемпион мира по автогонкам в классе «Формула-1» Льюис Хэмилтон может уйти из большого спорта в конце 2017 года.

- Моя судьба – в моих руках. Я могу завершить выступления в конце текущего сезона. Но будет ли это означать, что мое наследие окажется менее значимым, чем если я завершу карьеру только через пять лет? 

Я не люблю строить далеко идущие планы, потому что не знаю, что меня ждет за следующим поворотом, – заявил Льюис.

Напомним, в 2016 году чемпион мира стал партнер Хэмилтона по команде «Мерседес» Нико Росберг. После этого немецкий пилот объявил о завершении карьеры в «Больших призах».

Льюис завоевывал чемпионские титулы в «Формуле-1» в 2008, 2014 и 2015 годах.

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