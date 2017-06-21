Дадонов не станет игроком «Вегаса»
Источник: RT на русскомКомментарии
Как сообщает RT со ссылкой на Sportsnet, российский нападающий Евгений Дадонов не станет игроком дебютирующего в НХЛ клуба «Вегас Голден Найтс».
Согласно источнику, спортсмен из РФ близок к подписанию контракта с одним из клубов Восточной конференции. «Вегас» заявлен в Западную конференцию лиги.
Ранее наставник «Голден Найтс» Жерар Галлан заявил о заинтересованности в услугах Дадонова.
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