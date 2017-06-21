«Зенит» хочет купить защитника «Торино»

Защитник «Торино» Кевин Бонифаци заинтересовал «Зенит», сообщает Torinogranata.it.

По информации портала, несмотря на интерес сине-бело-голубых, туринский клуб не планирует продавать 21-летнего футболиста.

Сезон-2016/17 Бонифаци играл в СПАЛ на правах аренды, провел за клуб 20 матчей и забил три гола. Контракт защитника с «Торино» истекает в 2020 году.

Напомним, «Зенит» уже подписал контракты с защитником «Ростова» Денисом Терентьевым, полузащитником ростовчан Кристианом Нобоа, полузащитником «Терека» Далером Кузяевым и защитником «Тосно» Дмитрием Богаевым.

15 июня команда вместе с новым тренером Роберто Манчини прибыла в Австрию на первый тренировочный сбор.

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