«Зенит» хочет купить защитника «Торино»
Источник: Torinogranata.itКомментарии
Защитник «Торино» Кевин Бонифаци заинтересовал «Зенит», сообщает Torinogranata.it.
По информации портала, несмотря на интерес сине-бело-голубых, туринский клуб не планирует продавать 21-летнего футболиста.
Сезон-2016/17 Бонифаци играл в СПАЛ на правах аренды, провел за клуб 20 матчей и забил три гола. Контракт защитника с «Торино» истекает в 2020 году.
Напомним, «Зенит» уже подписал контракты с защитником «Ростова» Денисом Терентьевым, полузащитником ростовчан Кристианом Нобоа, полузащитником «Терека» Далером Кузяевым и защитником «Тосно» Дмитрием Богаевым.
15 июня команда вместе с новым тренером Роберто Манчини прибыла в Австрию на первый тренировочный сбор.
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