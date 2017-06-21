Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Гаске6:3, 6:3Томич
Футбол  Краснодар- : -Черноморец
Футбол  Зенит- : -ЦСКА София
Футбол  Кайрат- : -Ордабасы
Футбол  Россия- : -Португалия
Футбол  Мексика- : -Новая Зеландия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Зенит» хочет купить защитника «Торино»

Источник:  Torinogranata.itКомментарии

Защитник «Торино» Кевин Бонифаци заинтересовал «Зенит», сообщает Torinogranata.it.

По информации портала, несмотря на интерес сине-бело-голубых, туринский клуб не планирует продавать 21-летнего футболиста.

Сезон-2016/17 Бонифаци играл в СПАЛ на правах аренды, провел за клуб 20 матчей и забил три гола. Контракт защитника с «Торино» истекает в 2020 году.

Напомним, «Зенит» уже подписал контракты с защитником «Ростова» Денисом Терентьевым, полузащитником ростовчан Кристианом Нобоа, полузащитником «Терека» Далером Кузяевым и защитником «Тосно» Дмитрием Богаевым.

15 июня команда вместе с новым тренером Роберто Манчини прибыла в Австрию на первый тренировочный сбор.

Таблица трансферов РФПЛ

 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Ерохин и Полоз перейдут в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛЕрохин и Полоз перейдут в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Полоз и Ерохин в «Зените»: Если это правда, так даже смешнее!Полоз и Ерохин в «Зените»: Если это правда, так даже смешнее!Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев задается вопросом.Тульский «Арсенал» планирует усилиться хавбеком «Црвены Звезды»Полузащитник «Црвены Звезды» Дамьен Ле Таллек может перебраться в чемпионат России. Об этом сообщает «Спортски Журнал».Суарес отговорил Месси от трансфера в «Манчестер Сити»Форвард «Барселоны» Лионель Месси летом 2016 года собирался покинуть Испанию из-за проблем с законом.Ибрагимович хочет перейти в «Реал»35-летний форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович планирует вернуться в испанскую примеру.«Лион» интересуется защитником «Манчестер Сити» МангаляЗащитник «Манчестер Сити» Элиаким Мангаля может перейти в «Лион», сообщает L’Equipe.Верратти согласовал условия личного контракта с «Барселоной», но «ПСЖ» не хочет отпускать игрокаПолузащитник «ПCЖ» и сборной Италии Марко Верратти намерен перейти в «Барселону».Селекция «Зенита»: уровень «Бог». Как потратить 30 миллионов евро вместо двухСелекция «Зенита»: уровень «Бог». Как потратить 30 миллионов евро вместо двухКак питерский клуб мог сэкономить 28 миллионов евро на трансфере и 4,5 миллиона евро в год на зарплате одного лишь игрока.«Пробки заставили меня поволноваться!» Тренер Камеруна недоволен организацией КК«Пробки заставили меня поволноваться!» Тренер Камеруна недоволен организацией ККГлавный тренер сборной Камеруна Уго Броос – о матче против Австралии, своей игре против «Зенита» 30 лет назад и ошибках организаторов.«Никто не откажется от такого игрока». Агуэро – о возможном трансфере Месси«Никто не откажется от такого игрока». Агуэро – о возможном трансфере МессиФорвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро прокомментировал слухи вокруг английского клуба.Представители «Интера» и «Барселоны» обсудили трансфер ИньестыКапитан и полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста может перебраться в серию А.Полузащитник сборной Камеруна Себастьян Сиани: Надеюсь, Ломбертс поделится с «Остенде» тем успехом, которого добился в «Зените»Полузащитник сборной Камеруна Себастьян Сиани поделился мнением о бывшем защитнике «Зенита» Николасе Ломбертсе.«ПСЖ» готов приобрести Роналду за 150 млн евроКак сообщает AS, нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду может перебраться в «ПСЖ».«Тоттенхэм» поставил условия «Манчестер Сити» по трансферу УокераРуководство «Тоттенхэма» готово отпустить защитника сборной Англии Кайла Уокера в «Манчестер Сити», сообщает Daily Star.Андрей Червиченко: Аршавин и Денисов для «Зенита» – забытое прекрасное прошлоеАндрей Червиченко: Аршавин и Денисов для «Зенита» – забытое прекрасное прошлоеБывший президент «Спартака» прокомментировал информацию о возможных громких трансферах «Зенита».«Арсенал» сообщил «Барселоне», что Бельерин не продаетсяРуководство лондонского «Арсенала» не оставляет попыток сохранить в своих рядах защитника Эктора Бельерина.Следующим клубом Думбия станет лиссабонский «Спортинг»Как сообщает O Jogo, форвард «Ромы» Сейду Думбия, который ранее выступал в составе московского ЦСКА, покинет этим летом чемпионат Италии.Алексис Санчес может заменить Роналду в «Реале»Мадридский «Реал» готовится к уходу нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.Конте надеется заполучить МарезаНаставник «Челси» Антонио Конте продолжает работу по усилению состава. Об этом сообщает Evening Standard.«Челси» собирается подписать ЛевандовскиТренерский штаб «Челси» нашел замену форварду сборной Испании Диего Косте. Об этом сообщает Mirror.
Футбол
«Зенит» хочет купить защитника «Торино»
Хоккей
Дадонов не станет игроком «Вегаса»
Формула-1
Льюис Хэмилтон: Могу завершить карьеру в конце текущего сезона
Футбол
Представители «Интера» и «Барселоны» обсудили трансфер Иньесты
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Возможные трансферы
Возможные трансферы