«Тоттенхэму» не разрешили уменьшить поле «Уэмбли»

Премьер-лига не дала добро «Тоттенхэму» сузить поле «Уэмбли», на котором команда будет играть в чемпионате в следующем сезоне, сообщает Daily Mail.

В прошлом сезоне «шпоры» провели пять матчей еврокубков на «Уэмбли», но выиграли всего один из них. Одной из причин таких результатов в клубе считают широкое поле на стадионе, которое усложняет для команды игру в прессинг.

Ширина поля на бывшей домашней арене «Тоттенхэма» «Уайт Харт Лейн» составляла 67 метров, тогда как на «Уэмбли» поле на два метра шире.

Два года назад премьер-лига ввела стандарт поля 100x68 метров. Только на «Уайт Харт Лейн» и «Стэмфорд Бридж» разрешили оставить более узкие поля, так как на таких старых стадионах не было места для их расширения.

Так как на «Уэмбли» достаточно места, «Тоттенхэму» не позволят вернуть поле к размерам, как на «Уайт Харт Лейне». Однако попросить убрать лишний метр, чтобы соответствовать стандарту, клубу, наверняка, разрешат.

Добавим, что новая домашняя арена «Тоттенхэма» будет готова к сезону 2018/2019.