Верратти согласовал условия личного контракта с «Барселоной», но «ПСЖ» не хочет отпускать игрока

Полузащитник «ПCЖ» и сборной Италии Марко Верратти намерен перейти в «Барселону».

Во время отдыха на Ибице 24-летний футболист и его агент Донато Ди Кампли договорились об условиях контракта с каталонцами. В пользу этого трансфера высказался и Лионель Месси, с которым Верратти также побеседовал в Испании.



Однако «Барселона» не намерена портить отношения с «ПСЖ» и хочет, чтобы Верратти сам договорился с парижанами об условиях своего перехода.



В то же время, французский клуб не планирует отпускать футболиста и предлагает ему новый контракт с зарплатой в 10 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов расстаться с итальянцем только за 100 миллионов евро.

