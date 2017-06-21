«Лион» интересуется защитником «Манчестер Сити» Мангаля

Защитник «Манчестер Сити» Элиаким Мангаля может перейти в «Лион», сообщает L’Equipe.

Во вторник 26-летний француз был замечен на базе «Лиона», и президент клуба Жан-Мишель Олас подтвердил интерес к защитнику.

Мангаля может заменить в «Лионе» Николя Нкулу и Мапу Янга-Мбива, уход которых из клуба вероятен в летнее трансферное окно.

При этом Мангаля не будет торопиться с выбором нового клуба и намерен рассмотреть все варианты, особенно из Италии.

Отметим, что минувший сезон защитник провел в аренде в «Валенсии» и забил два гола в 30 матчах примеры. За два года в «Манчестер Сити» на счету Мангаля 64 матча.

Добавим, что Мангаля никогда не играл во Франции. До переезда в Англию он выступал за «Стандард» (Льеж) и «Порту».