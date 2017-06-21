«Лион» интересуется защитником «Манчестер Сити» Мангаля
Источник: L'EquipeКомментарии
Защитник «Манчестер Сити»
Элиаким Мангаля может перейти в «Лион», сообщает L’Equipe.
Во вторник 26-летний француз был замечен на базе «Лиона», и президент клуба Жан-Мишель Олас подтвердил интерес к защитнику.
Мангаля может заменить в «Лионе» Николя Нкулу и Мапу Янга-Мбива, уход которых из клуба вероятен в летнее трансферное окно.
При этом Мангаля не будет торопиться с выбором нового клуба и намерен рассмотреть все варианты, особенно из Италии.
Отметим, что минувший сезон защитник провел в аренде в «Валенсии» и забил два гола в 30 матчах примеры. За два года в «Манчестер Сити» на счету Мангаля 64 матча.
Добавим, что Мангаля никогда не играл во Франции. До переезда в Англию он выступал за «Стандард» (Льеж) и «Порту».
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