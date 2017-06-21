Ибрагимович хочет перейти в «Реал»

35-летний форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович планирует вернуться в испанскую примеру.

Как сообщает Diario Gol, игрок сборной Швеции хочет перебраться в мадридский «Реал».

Отмечается, что руководство «сливочных» не торопится идти на встречу нападающему. Боссы считают, что Златан, который славится своим непростым характером, может нарушить гармонию в раздевалке.

Ранее стало известно, что «МЮ» не будет продлевать контракт с форвардом. Клуб не внес форварда в заявку команды на предстоящий сезон АПЛ.

Добавим, что ранее Ибрагимович выступал за «Барселону».