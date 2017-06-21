Букмекеры считают Португалию явным фаворитом в матче с россиянами
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Сегодня на «Открытие Арене» в Москве сборная России сыграет с португальцами свой второй матч в рамках Кубка конфедераций-2017.
Букмекеры считают Португалию очевидным фаворитом встречи. На победу Криштиану Роналду и компании можно поставить с коэффициентом 1,85. Котировки на победу россиян - 4,50, на ничью - 3,45.
По мнению аналитиков, в матче будет забито менее 2,5 мячей (1,85).
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча подопечных Станислава Черчесова с действующими чемпионами Европы.
Матч
Судья:
Джанлука Рокки (Италия)
Место и дата
21 июня 18:00, Спартак, Текстовая трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически