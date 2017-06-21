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Букмекеры считают Португалию явным фаворитом в матче с россиянами

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня на «Открытие Арене» в Москве сборная России сыграет с португальцами свой второй матч в рамках Кубка конфедераций-2017.

Букмекеры считают Португалию очевидным фаворитом встречи. На победу Криштиану Роналду и компании можно поставить с коэффициентом 1,85. Котировки на победу россиян - 4,50, на ничью - 3,45.

По мнению аналитиков, в матче будет забито менее 2,5 мячей (1,85).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча подопечных Станислава Черчесова с действующими чемпионами Европы.

Голосование: Как завершится матч Россия – Португалия?

Матч

Россия - Португалия

Судья:

Джанлука Рокки (Италия)

Место и дата

21 июня 18:00, Спартак, Текстовая трансляция


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